New-Mobility-Ratgeber Worauf Sie beim Ladekabel achten müssen

16. März 2021

Neben der Auslegung des Kabels ist die Länge ein wichtiges Kriterium für den Kauf. Je kürzer es ausfällt, desto handlicher ist es und desto geringer ist der Widerstand und damit der Ladeverlust. Bild: dpa Bild:

Wer ein Elektroauto an öffentlichen Ladesäulen laden will, benötigt ein passendes Kabel. Das gibt es zwar auch als Extra beim Autohersteller, nicht immer aber in der optimalen Variante.