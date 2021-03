Schwäbischer Batteriehersteller Jetzt steigt Varta in die E-Mobilität ein

Die großformatige Batteriezelle 21700 (7 cm hoch, 2,1 cm Durchmesser), für die Varta am Stammsitz in Ellwangen zurzeit eine Pilotlinie aufbaut, soll zunächst vor allem in leistungsstarken Elektroautos zum Einsatz kommen – etwa als kurzzeitiger Beschleuniger oder als Teil von neuartigen Antriebskonzepten, bei denen die Batterie während der Fahrt von einem Motor permanent wieder aufgeladen wird. Dazu befindet sich der M-Dax-Konzern laut Insidern zurzeit mit mehreren Automobilherstellern in Gesprächen. Varta wollte sich auf Anfrage nicht offiziell zu den Plänen äußern.