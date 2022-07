Strategie für Europa GM: Elektrisch aus der Nische?

Ungefähr 1000 Autos im Jahr – wo General Motors überall sonst auf der Welt eine große Nummer ist, zählen die Amerikaner in Europa zu den Exoten und müssen sich in der Zulassungsstatistik noch hinter Luxusmarken wie Rolls-Royce, Bentley oder Lamborghini einreihen. Doch glaubt man Mahmoud Samara, sind die Tage in der Nische gezählt. Denn der smarte Europachef der Amerikaner hat einen Plan für „substanzielles Wachstum“: Nirgendwo auf der Welt, so haben sie es in Detroit aus ihren Statistiken gelesen, wächst der Markt für Elektroautos so stark wie in Europa. Und nirgendwo haben sie noch so viel Potential zum Aufstieg. Deshalb kündigt Samara einen Neustart für die alte Welt an und will Cadillac & Co auch diesseits des Atlantiks wieder auf einen grünen Zweig führen.