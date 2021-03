Umbruch in der US-Autoindustrie „Es wird nicht nur den Fahrzeug-Bereich treffen“

„Es macht mir definitiv Angst“, sagt Tommy Wolikow, der in einem Montagewerk für PS-starke Pick-ups von General Motors im nordwestlich von Detroit gelegenen Flint arbeitet. „Ich denke, dass am Ende das Risiko steigt, dass ich nicht bis zur Rente in diesem Werk bleiben kann.“ Viele Mitarbeiter des Unternehmens bemühen sich angesichts möglicher Personalkürzungen schon jetzt um Jobs in drei Werken, in denen künftig Elektrofahrzeuge vom Band laufen sollen – zwei davon befinden sich im Raum Detroit und eines im Staat Tennessee.



Für die Gewerkschaft United Auto Workers wird es bei den nächsten geplanten Verhandlungen im Jahr 2023 darum gehen, den Erhalt von möglichst vielen der besonders gut bezahlten Jobs in der Branche zu sichern. Denn Dinge wie die Herstellung von Batterien werden von den Autokonzernen als „Zuliefer-Funktion“ mit geringeren Lohnansprüchen gewertet. General Motors baut etwa in Lordstown in Ohio in Zusammenarbeit mit dem südkoreanischen Unternehmen LG Chem eine Batteriefabrik. Dort werden die künftigen Arbeiter laut Unternehmenschefin Mary Barra weniger verdienen als die in den eigenen Werken für die Fahrzeugmontage.