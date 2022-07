Versicherungsschutz Worauf Sie bei einer Versicherung fürs E-Auto achten sollten

Leistungsstarke Kfz-Versicherungen leisten heute in den ersten 24 bis 36 Monaten nach Fahrzeugkauf eine sogenannte Neupreisentschädigung auch für E-Autos. Damit übernehmen die Hersteller bei einem Totalschaden des Fahrzeuges die Kosten, die die Eigentümer für den Kauf eines neuen Fahrzeuges in der versicherten Ausstattung aufwenden müssen. Ist das E-Auto geleast, ist eine GAP-Deckung sinnvoll. Das Kürzel steht für „Guaranteed Asset Protection“, lehnt sich aber auch an den englischen Begriff gap, übersetzt: Lücke, an. Denn diese Deckung schließt bei einem Totalschaden oder Diebstahl die Lücke zwischen dem Leasing-Restwert und dem meist geringeren tatsächlichen Restwert des Fahrzeuges – ansonsten muss der Leasingnehmer diesen Betrag aus eigener Tasche zusteuern.