Vorwürfe gegen US-Start-up Ist Lordstown Motors das nächste Nikola?

Die dürfte Lordstown-Gründer Burns in den nächsten Tagen gut gebrauchen können. Dabei galt er in den vergangenen Monaten als Hoffnungsträger für die angeschlagene US-Wirtschaft. Lordstown ist benannt nach dem Ort in Ohio, in dem das Start-up beheimatet ist. Das Sprengel liegt im so genannten Rostgürtel – der ältesten Industrieregion der USA. Seit den Siebzigerjahren erlebt sie einen Niedergang, weil die Schwerindustrie damals in Entwicklungsländer übersiedelte.



Von 1966 bis 2019 fertigte der Autobauer General Motors in Lordstown verschiedene Automodelle, bis der Konzern das Werk, in dem zuletzt 1500 Mitarbeiter beschäftigt waren, dicht machte. Im November 2019 kaufte Lordstown Motors das leerstehende Werk und kündigte an, hier seinen Elektro-Pick-up herstellen zu wollen. „Großartige Neuigkeiten“ seien das, schwärmte US-Präsident Trump in Großbuchstaben auf Twitter.