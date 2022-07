VW-ID.4-Produktion in den USA Was Chattanooga für Volkswagen so wichtig macht

Für Keogh ergibt der Wechsel zum jetzigen Zeitpunkt Sinn. Er kann für sich verbuchen, Volkswagen in den USA wieder in die schwarzen Zahlen geführt und zuvor das Image von Audi verbessert zu haben. Denn ob Volkswagen auch in diesem Jahr in Nordamerika schwarze Zahlen schreiben wird, ist fraglich. Es sei denn, man startet im zweiten Halbjahr kräftig durch. Fürs erste Halbjahr sind die Zahlen jedenfalls schlecht. Nachdem wegen Lieferproblemen schon das erste Quartal schwach war, brach die Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge in Nordamerika im zweiten Quartal noch mehr ein. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum war es ein Rückgang um mehr als ein Drittel.