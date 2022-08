Weltmarktführer Innovation Day Wie wir uns künftig nachhaltig fortbewegen

Seien Sie dabei, wenn die WirtschaftsWoche am 13. September zum dritten Mal in Folge zum Weltmarktführer Innovation Day einlädt. Gemeinsam mit der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen Nürnberg (FAU) werden zum Fokusthema „Nachhaltige Mobilität“ Best Practice-Beispiele aus Unternehmen, aktuelle Forschungsergebnisse und innovative Projekte vorgestellt. Auch Themen wie die Kooperation zwischen Start-ups und dem Mittelstand oder Digitalisierung als Wettbewerbsfaktor finden beim der diesjährigen Veranstaltung Platz.