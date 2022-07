Noch aber ruht das Tesla-Batteriewerk. Wann es dort losgehen kann, ist nicht bekannt. Baustellen anderer europäischer Batteriehersteller sind weiter – dort läuft die Produktion schon oder es gibt offizielle Produktionsstarts noch in diesem Jahr. Wie der Stand wirklich ist, zeigen exklusive Satellitenaufnahmen von LiveEO.



Lesen Sie auch: Was ist los in Grünheide? Eine Spurensuche



Die massivsten Batterie-Investitionen aller europäischen Hersteller plant der Volkswagen-Konzern. Europas größter Autobauer will weitgehend alle benötigten Batterien inklusive der Batteriezellen künftig selbst herstellen. Im niedersächsischen Salzgitter legte der Konzern Anfang Juli den Grundstein für seine erste Batteriefabrik. Fünf weitere sollen in Europa folgen. 2025 soll die Produktion in Salzgitter beginnen. „Künftig nehmen wir alle relevanten Felder in die eigenen Hände und sichern uns damit einen strategischen Wettbewerbsvorteil“, sagt der für die Batteriefabriken verantwortliche VW-Technik-Chef Thomas Schmall.