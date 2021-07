Einer der letzten Unimogs Wenn das Universal-Motor-Gerät durch den Weinberg tuckert

Der Stern an Rauschers Exemplar hat seine Strahlkraft mittlerweile ein wenig eingebüßt, ist stumpf geworden und wird längst nur noch von Kabelbindern am Kühlergrill gehalten. All die Jahre auf dem Weinberg haben ihre Spuren am Unimog hinterlassen. Der Lack ist matt und schrammig, das Leder der Sitze speckig, die Nähte sind aufgeplatzt und die Kabine starrt vor Schweiß, Staub und Dreck. Klar, wenn tatsächlich mal was kaputtgehen sollte, dann lässt es Rauscher natürlich gleich reparieren, selbst wenn er sich außer an eine streikende Lichtmaschine in den letzten Jahrzehnten an kaum einen Defekt erinnern kann. Doch den Wagen zu polieren oder gar zu restaurieren, das kommt dem Winzer nicht einmal im Traum in den Sinn. „Spätestens in ein paar Jahren sieht der doch wieder so aus“, sagt er beim Viertele in seiner Besenwirtschaft.