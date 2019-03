Elektro-SUV So will Fisker Teslas Model Y jagen

Das Elektro-SUV wird zuerst in den USA starten. Aber kurz danach, so teilte Fisker der WirtschaftsWoche mit, soll er auch global verfügbar sein. Nähere Informationen soll es geben, wenn der Prototyp öffentlich vorgestellt wird.

Fisker hat noch mehr Zweifler als Elon Musk. Noch sind die Geldgeber hinter ihm unbekannt, allerdings vermutlich aus Asien. Die spärlichen Informationen und die Veröffentlichung eines einzigen Bildes könnten auch ein Versuch sein, weitere Investoren zu begeistern und die bestehenden bei Stange zu halten.



Musk und Fisker eint ihr grenzenloser Optimismus und der Hang zu großen Ankündigungen. Der südafrikanische Multi-Unternehmer Musk hat jedoch gegen alle Skeptiker den Elektroautomarkt in die Gänge gebracht, dabei sein Elektroauto-Unternehmen am Leben erhalten und erfolgreich an die Börse geführt. Fisker ist auch ein Elektro-Pionier und arbeitete früher sogar mal für Musk, der noch immer überzeugt ist, dass dieser seine Ideen kopiert habe. Aber mit seinem Fisker Karma, einem 2012 auf den Markt gebrachten Steckdosenhybrid der Oberklasse, legte er ein Jahr später eine Bruchlandung hin, trotz 1,5 Milliarden Dollar Risikokapital von einigen der namhaftesten Investoren aus dem Silicon Valley. Was vor allem daran lag, dass sein Akku-Ausrüster A123 Probleme mit seiner Technologie hatte, die es schließlich in die Pleite führten.