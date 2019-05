Elektro-Transporter: Post will Streetscooter mit Brennstoffzellen auf die Straßen bringen

Die Express-Sparte des Konzerns habe in einem ersten Schritt 100 der Transporter bestellt, deren Auslieferung im kommenden Jahr beginnen solle. Der neue Transporter basiere auf dem Streetscooter-Modell Work XL, das der Konzern bereits in der Zustellung einsetzt. DHL Express werde das neue Fahrzeug vorerst exklusiv nutzen, ein Verkauf außerhalb des Unternehmens sei derzeit nicht geplant. Dies sei aber in Zukunft denkbar, sagte ein Sprecher.