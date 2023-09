Elektroboom in Indien: Wie E-Rikschas Indiens Straßen erobern

Zwei- und dreirädrige Mobile sind hauptsächlich für Lieferfahrten oder den Personentransport im Einsatz. Grund sei für allem der merklich günstigere Betrieb im Vergleich zu Fahrzeugen mit Verbrennermotor, erklärt N.C. Thirumalai von der Denkfabrik Center for Study of Science, Technology and Policy in Bengaluru. Die Zukunft von E-Fahrzeugen hänge jedoch davon ab, eine nachhaltige Versorgung mit mineralischen Rohstoffen wie Lithium für die Batterien zu sichern und sauberen Strom zum Aufladen zur Verfügung zu stellen. Derzeit werden laut Regierungsangaben noch mehr als drei Viertel der elektrischen Energie in Indien aus fossilen Brennstoffen gewonnen, vor allem aus Kohle.