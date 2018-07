Elektrobus: Daimler will mit dem E-Citaro stufenweise Verbrenner-Busse ablösen

MainzMit weiteren Investitionen von rund 200 Millionen Euro will Daimler seine Elektro-Busse in den kommenden Jahren zu einem nahezu vollständigen Ersatz für herkömmliche Stadtbusse ausbauen. Am Dienstag stellte der Konzern in Mainz den E-Citaro vor, den ersten komplett mit Batterien betriebenen Bus von Mercedes-Benz.