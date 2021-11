Elektromobilität Die E-Auto-Förderung sollte gesenkt und Plug-in-Hybriden der Stecker gezogen werden

Zwar darf die staatliche Fachagentur für nachhaltige Mobilität NOW den Ausbau der Ladeinfrastruktur mit zwei Milliarden Euro fördern. Doch das reicht nicht. Die Autohersteller haben zu lange nach der Maxime „verkaufen und vergessen“ gehandelt, haben E-Autos gebaut, aber nicht genug für die nötige Ladeinfrastruktur getan. Die Lücke wächst: Schon heute fehlen 13.000 öffentliche Ladepunkte, bis 2030 könnten es 400.000 sein. Das Verhältnis E-Autos zu öffentlichen Ladepunkten hat sich in zwei Jahren von 1:13 auf 1:16 verschlechtert. Die EU-Kommission sieht 1:10 als ausreichend an.