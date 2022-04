Elektromobilität Steigende Fahrstrompreise: Anbieter beerdigen ihre Lade-Flatrates

Nicht nur Flatrate-Fans unter den Fahrern eines Elektroautos müssen sich auf höhere Kosten einstellen. Die Preise an den Ladesäulen für den Fahrstrom ziehen bei vielen Anbietern seit einigen Monaten deutlich an. „Der Druck auf die Strompreise aufgrund des Kriegs in der Ukraine ist enorm. Das verteuert für die Ladesäulenbetreiber die Beschaffung von Strom ganz erheblich“, heißt es vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW).