Elon Musk präsentiert Bilder bei Twitter So soll Teslas Giga-Fabrik bei Berlin aussehen

15. Juli 2020

So soll Teslas Giga-Fabrik in Grünheide aussehen, wenn sie fertig ist. Laut Elon Musk vielleicht sogar mit Pool auf dem Dach. Bild: dpa Bild:

In einem Jahr sollen in der ersten Tesla-Fabrik in Europa schon Elektroautos produziert werden. Wer sich ein Bild machen will, was Elon Musk da plant, wird in einer Twitter-Nachricht bei ihm fündig.