Elon Musks „große Wette“ Wie Waymo und Tesla um die Orientierung streiten

Am Mittwoch twitterte Waymo-Chef John Krafcik ein Foto von einem von Waymo umgewandelten Elektro-Jaguar iPace, der an einem Burgerrestaurant stoppt. Das LiDAR auf dem Dach ist mit Tarnfolie verhüllt. Doch dem Autoexperten Herger ist noch etwas anderes auf dem Bild aufgefallen. Die LiDARs, die an den Seiten des Fiat Chrysler Pacifica Vans rotieren, fehlen. Vielleicht schrumpft also in Zukunft nicht nur der Preis, sondern auch die Zahl der eingesetzten Sensoren.