Energiequelle der Zukunft? Blauer Wasserstoff im Auto: Das Horrorszenario fürs Klima

Eine neue Studie renommierter US-Wissenschaftler könnte die US-Regierung jedoch in Erklärungsnöte bringen. Robert Howarth und Mark Jacobson, Professoren für Umweltwissenschaften an den Elite-Unis Cornell und Stanford, fragen in der ersten wissenschaftlich fundierten Studie zu diesem Thema: „Wie grün ist blauer Wasserstoff?“. Die klare Antwort: gar nicht grün. Der Schaden für das Klima sei bei der Verwendung von blauem Wasserstoff „über 20 Prozent größer, als wenn man direkt mit Erdgas oder Kohle heizt“, so schreiben die Wissenschaftler, und „rund 60 Prozent größer, als wenn man mit Diesel Wärme erzeugen würde.“ Zudem werde in der Studie angenommen, dass man CO2 für unbegrenzte Zeit einlagern könne, was „eine optimistische und nicht belegte Annahme sei“. Selbst wenn man davon ausgehe, sei „die Verwendung von blauem Wasserstoff aus Klimasicht schwer zu rechtfertigen.“