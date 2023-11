Fahrbericht Kia EV9: Koreas grüner Koloss

Ein wesentliches Merkmal des koreanischen SUVs, der immer mit drei Sitzreihen geliefert wird, ist sein variabler Fond. Reihe zwei ist dabei entweder mit einer Dreiersitzbank oder mit zwei drehbaren Einzelsitzen bestückt, was beispielsweise die Montage von Kinderschalen erleichtert. Dank der integrierten Gurte ist auch Sitzen entgegen der Fahrtrichtung möglich. Das ist mehr als bloße Spielerei, denn anders als bei vielen großen SUV wird der lange Radstand von 3,10 Metern gut ausgenutzt. Als Gipfel des Komforts gibt es optional sogenannte Relaxationsitze. Diese lassen sich zwar nicht drehen, aber bis in eine Liegeposition bringen und erinnern so an feudale Businessclass-Plätze im Flieger. Darüber hinaus ist der Fond vollgepackt mit Komfortmerkmalen wie Steckdosen, Ablagefächern, Lüftungsdüsen und Bedienelementen.

Bild: Kia