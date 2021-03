Fahrbericht: Mercedes EQA Der dritte Stern-Stromer hat es in sich

Und kaum einer kann das so perfekt wie der EQA, bietet er doch wie sein großer Bruder EQC fünf Stufen dieser mit einer Motorbremse vergleichbaren Technik. Je nach Stufe verzögert das City-SUV mehr oder weniger stark. In der stärksten Einstellung „bremst“ er so heftig, dass zuweilen auch der Gurt einrastet. Die entstehende Energie kommt umgehend der Batterie zugute. Das Bremspedal kommt nur dann ins Spiel, wenn der Fahrer zu spät vom Gas geht und eben nicht wie berechnet an der roten Ampel zum Stehen kommt. Umgekehrt kann der EQA auch „Segeln“, also antriebslos beim Gaswegnehmen oder bergab rollen und auch dabei wird die Batterie mit Strom versorgt.

Bild: Mercedes-Benz