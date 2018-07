Fahrrad-Trends: Immer mehr Deutsche steigen aufs E-Bike

Der Boom mit E-Bikes hat auch den umstrittenen US-Mitfahrdienst Uber auf den Plan gerufen. Das Unternehmen will in Europa in das Geschäft mit dem Verleih von Elektrofahrrädern einsteigen und mit dem im Mai erworbenen Fahrradverleih Jump bis Ende des Sommers in Berlin und anderen Städten Europas an den Start zu gehen.