Flugtaxis: Städter von morgen brauchen keine Straßen

Die neuen Fluggeräte sind dabei eher als Konkurrent zum Personenverkehr per Auto oder dem öffentlichen Nahverkehr zu sehen als zum klassischen Luftverkehr. So hat der CityAirbus eine Reichweite von etwa 50 Kilometern und eine dem Auto vergleichbare Spitzengeschwindigkeit von 120 Stundenkilometern. Auch der Begriff Lufttaxi sei „ein irreführender Begriff“, da es kein Taxi sei. Der CityAirbus werde voraussichtlich nur auf festen Routen von einem definierten Punkt zum anderen unterwegs sein. „Man kann da nicht individuell fliegen“, erklärt der Airbus-Sprecher.



Selten war so viel Aufbruchstimmung in der Luftfahrt – pompöses Marketing inklusive. Aber tatsächlich arbeiten Konzerne und Start-ups schon an allen Technologien, die in dem Werbevideo gezeigt werden: Mehr als 60 Flugtaxis sind weltweit in Arbeit, unter anderem von deutschen Start-ups wie Lilium und Volocopter. Die Gründer von Boom in den USA entwickeln einen neuen Überschalljet, der preiswerter und sparsamer als die Concorde sein soll. Und Richard Branson, Gründer der Fluglinie Virgin, will mit seinem Raumgleiter SpaceShipTwo eines Tages Menschen via Weltraum binnen Minuten um die habe Erde fliegen.