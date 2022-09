Caravan Salon 2022 Kompakte Wohnmobile im Mittelpunkt

Der Caravan-Salon in Düsseldorf vom 26. August bis 4. September wird bei der 61. Auflage mit einer Ausweitung auf 16 Hallen und 250.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche mit nahezu 700 Ausstellern zur bisher größten Veranstaltung in der Salon-Historie. Ob auch der Rekordzuspruch von 2019 mit fast 270.000 Besuchern geknackt werden kann, bleibt abzuwarten. Denn die Caravaning-Szene steckt in einem Dilemma: Einerseits sind die Auftragsbücher bei den Reisemobilen prall gefüllt, andererseits belasten Lieferkettenprobleme als Folge von Corona und Ukraine-Krieg den Geschäftszweig. Deutlich längere Lieferfristen und spürbare, auch der Inflation geschuldete Preissteigerungen könnten die Kundennachfrage eintrüben.

Die Hersteller der rollenden Eigenheime ziehen deshalb in Düsseldorf alle Register, um einem Abklingen der Wohnmobil-Euphorie entgegenzuwirken. Eine beachtliche Vielzahl an Neuheiten spiegelt dabei aktuell drei große Trends wider: den Run auf Kompaktfahrzeuge, immer mehr flexible Lösungen für den Wohnraum und die Suche nach neuen Basisfahrzeugen, vor allem als Alternative für den mit großen Lieferschwierigkeiten kämpfenden Fiat Ducato. Von denen profitiert etwa der Ford Transit bei den Camper-Vans (LMC mit dem Innovan 590 im Bild).

Bild: Presse