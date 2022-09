Fahrbericht Neuer Lexus RX: Kultiviert und komfortabel

Seit über zwei Jahrzehnten ist das SUV-Modell RX für Lexus eine feste Größe und in Hinblick auf die Verkaufszahlen in Europa sogar wichtigste Säule im Programm. Anfang 2023 geht die fünfte Generation mit neuer Architektur und vielen Innovationen auch in Deutschland an den Start. Spannendste Neuheit ist der 500h – dem ersten Vollhybrid mit Turbobenziner.

Bild: Lexus