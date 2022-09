Fahrbericht VW ID 4 Pro 4motion: Mit Allrad an die Ladesäule

Lange sorgte die aufwendige Elektronik der ID-Modelle für Frust und Spott bei den ersten Besitzern und auch dem VW-Management. Bei der langen Test-Tour zeigte sich der ID 4 in dieser Disziplin von seiner besten Seite. Viele der zahlreichen Funktionen, die teils serienmäßig oder gegen Aufpreis an Bord sind, müssen allerdings gelernt und vor allem verstanden werden. Bei aktiver Navigation schaut der Bordrechner weit nach vorn. Naht eine Kurve wirft er manchmal recht abrupt den Anker, das Gleiche gilt für einen kommenden Kreisverkehr. Da der VW auch die Verkehrszeichen im Blick hat, wird am Ortseingang auf die erlaubte Geschwindigkeit heruntergebremst. Droht die Power des Akkus zu erlahmen, sucht das Navi selbständig eine freie Ladesäule mit entsprechender Leistung (bis zu 135 kW) und ändert das Ziel. Wird das ignoriert, schaltet das System auf stur, will auch noch nach 40 Kilometern Sparfahrt immer wieder zu genau der Stromquelle umkehren. In den Tiefen der Bedienung kann diese Funktion aber abgeschaltet werden.

Bild: VW