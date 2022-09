Fahrbericht: VW ID. Buzz Mit Charme in die Zukunft

Nur kann der Elektro-Erbe natürlich alles viel besser als sein Großvater T1. So ist VW die Lenkung richtig gut gelungen. Mit viel Rückmeldung und direkt. Und die Federung mit Abstand die beste der ID.-Familie. Der ID. Buzz hat den sensiblen Abrollkomfort, den wir beim staksigen ID.4 vermissen. Eine feine Abstimmung für viele erholsame Kilometer Familienurlaub. Von Hektik will der ID. Buzz sowieso nichts wissen. Er ist bewusst nicht als Schnellbus konzipiert. Ein Sportprogramm gibt es gar nicht erst, für eine stabile Straßenlage ohne große Wankbewegungen in Kurven hat VW Nutzfahrzeuge gemeinsam mit den Kollegen in Wolfsburg eine aufwändige Vierlenker-Hinterachse entwickelt. Schließlich soll in der zweiten Hälfte 2023 ja noch eine über 220 kW/300 PS und 450 Newtonmeter starke Allradversion folgen, die dann 1800 Kilo an den Haken nehmen kann.

Bild: Volkswagen