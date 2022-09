Halb E-Bike, halb E-Auto Im Tretauto am Stau vorbei

Beruflich hat es ihn zunächst in die Computerbranche, dann in die Ölindustrie verschlagen. Doch seit 2016 arbeitet der Ingenieur mit seinem Start-up Podbike daran, den Jugendtraum vom eigenen Fahrrad Wirklichkeit werden zu lassen. Das Ergebnis ist ähnlich gewöhnungsbedürftig wie das Bauchliegerad von damals, aber wesentlich praxistauglicher: Frikar ist ein vierrädriges E-Bike, in das man sich wie in ein Auto hineinsetzt. Eine verglaste Haube schützt vor Wind und Wetter. Wenn es regnet, kann man einen Scheibenwischer betätigen. Auch eine Lüftungsanlage ist an Bord. „Wir wollen Autofahrern eine umweltfreundliche und gesundheitsfördernde Alternative bieten“, sagt Sørensen.