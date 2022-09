Halb E-Bike, halb E-Auto Im Tretauto am Stau vorbei

Bis die neuen Tretautos überhaupt in großen Stückzahlen in Städten unterwegs sind, wird es noch dauern. Noch bereiten die Start-ups die Produktion vor. Hopper Mobility will bis zum Jahresende zunächst 28 Testfahrzeuge bauen. Podbike will im Herbst die Serienproduktion starten – aber zunächst in Norwegen. EU-Kunden sollen erst später von einem Produktionsstandort in Deutschland bedient werden. Der Zeitplan ist mit Vorsicht zu genießen: Mehrmals schon hat das norwegische Start-up seine Kunden, die bereits vorbestellt haben, vertröstet.