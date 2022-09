Neue BMW-Batterien Rund statt eckig

Mehr Reichweite zu geringeren Kosten: BMW will seine neuen E-Autos ab 2025 mit neuen Batterien ausrüsten. In den Akkus ersetzen Rundzellen die bisher von den Münchnern genutzten prismatischen Exemplare. Die Energiedichte der Speicher soll dadurch um 20 Prozent steigen, die Ladegeschwindigkeit dank 800-Volt-Technik um bis zu 30 Prozent. Bei der Reichweite verspricht sich der Autohersteller ein Plus von ebenfalls 30 Prozent. Zudem sollen die CO2-Emissionen in der Produktion unter anderem durch die Verwendung von Grünstrom um 60 Prozent sinken.