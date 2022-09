Neuer ICE aus Spanien Siemens hat den Kürzeren gezogen – das sind die Gründe

Die jetzigen Triebzüge von Siemens Mobility könnten diese Anforderung nicht erfüllen. Angetriebene Achsen im Velaro (der von der Deutschen Bahn als ICE gebrandet wird) haben eine Höhe von 1,04 Meter. Die Bahnsteighöhe liege bei 76 Zentimeter. „Dadurch ergibt sich, dass der niveaugleiche Einstieg nur schwer zu realisieren ist“, sagt Peterson. Aber die Hersteller, die an dem Innovationswettbewerb teilnehmen, wollten sich „der Herausforderung stellen“. Offen ist das Antriebskonzept. Möglich wären Züge, die von einer Lok gezogen werden – etwa wie der TGV in Frankreich oder der neue ICE L von Talgo. Oder Züge, die ihren Antrieb direkt unter dem Zug haben – wie der Velaro von Siemens. So oder so: An einer kompletten Neuentwicklung käme wohl kein Hersteller vorbei.