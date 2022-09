Ressourcenschoner So nehmen Sie die Verkehrswende selbst in die Hand

Bereits seit Jahren ist in der Welt der Mobilität von der Verkehrswende die Rede, die für mehr Klima-, Ressourcenschutz und lebenswerte Innenstädte sorgen soll. Als probates Mittel zur Erreichung dieser Ziele gelten Lösungen aus der Welt der sogenannten Mikro-Mobilität. Hier ist das Angebot an smarten und effizienten Fahrzeugen in den vergangenen Jahren regelrecht explodiert. Mittlerweile gibt es mit der Micromobility Expo sogar eine große Messeplattform zu diesem Thema, die dieses Jahr am 19. Mai in Hannover die Facetten umweltschonender und smarter Mobilitätsideen erlebbar machte. Doch was sind überhaupt Lösungen der Mikro-Mobilität? Hier die wichtigsten Beispiele.