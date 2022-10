Gebrauchtwagen-Check Nissan Juke: Auffällig – leider nicht nur im Aussehen

Ladevolumen

Das Kofferraumvolumen fällt mit 251 bis 830 Litern auch nicht gerade riesig aus und schrumpft in der Allradvariante sogar auf 207 Liter. Im Zuge des Facelifts 2014 ist das Kofferraumvolumen auf 354 bis auf 1189 Liter gewachsen. Von den typischen SUV-Vorteilen bietet der kleine Crossover lediglich die hohe Sitzposition. Die Sicht nach hinten ist schlecht. Hingucker am Fahrerarbeitsplatz ist die in Wagenfarbe gehaltene Mittelkonsole, die für etwas Pfiff im ansonsten eher zurückhaltend gestylten Innenraum sorgt.

Bild: Nissan