Gefahr von Auto-Hacks „Vernetzung ist das Einfallstor“

Zum Horror-Szenario einer lahmgelegten kompletten Flotte sagt Römmele: „Wir ergreifen Maßnahmen“, dass dieses Szenario niemals eintrete. Für den Autogiganten Volkswagen ist dies ein immerwährender Wettlauf: Rolf Zöller, Leiter Elektrik- und Elektronikentwicklung bei der Kernmarke VW, spricht von „absolut angemessenen Gegenmaßnahmen auf höchstem technischen Niveau“. VW nehme das Thema „extrem ernst“. Er räumt aber ein, das Risiko wachse schon wegen der Angriffsfläche, also der hohen Zahl künftiger vollvernetzter Autos. Schon 2016 hatte Volkswagen zusammen mit Experten aus Israel daher ein Unternehmen für Cyber-Sicherheit gegründet.

Hersteller und Zulieferer müssen auch die Langlebigkeit ihrer Fahrzeuge und der verbauten Technik bedenken. „Die Fähigkeit der Angreifer in fünf Jahren wird sich von der heute deutlich unterscheiden“, sagt Thomas Rosteck, Leiter der Sicherheitssparte bei Infineon. „Darum sollte ich mir schon vorher überlegt haben, wie ich darauf reagieren kann, wie ich also die Sicherheit im Feld anpassen kann.“ Die im Auto verbaute Sicherheitstechnik müsse auch den Angriffen in der Zukunft standhalten.