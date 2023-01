Geheimdienste und das Silicon Valley Ehemalige CIA-Leute wachen längst über Facebook und Co.

In Deutschland würde es wahrscheinlich einen Aufschrei geben, wenn ein prominenter Gründer in die Führungsspitze des Verteidigungsministerium wechseln würde – und wieder zurück. Im Silicon Valley ist das bereits Ende der 1960er-Jahre geschehen: David Packard, einer der beiden Gründer des Technologiekonzerns Hewlett Packard ließ sich überreden, im Januar 1969 den Posten als stellvertretender Verteidigungsminister der USA zu übernehmen, in der Administration von US-Präsident Richard Nixon. Packard war in den 1950er- und 1960er-Jahren im Silicon Valley so etwas wie heute Elon Musk: ein einflussreicher Gründer mit einigen Macken und überraschenden Ideen.