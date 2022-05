Genesis GV60: Der Edel-Elektriker Was kann der Edel-Elektriker?

Unser Testfahrzeug war (natürlich) nicht das Basismodell mit 318 PS (Sport), sondern die leistungsstärkere Variante mit satten 435 PS (Sport Plus). Allradantrieb ist immer an Bord, weil die Achsen jeweils von einem eigenen Elektromotor (mit je 218 PS beim Sport Plus) angetrieben werden. Der Akku fasst 77,4 kWh und ermöglicht damit Normreichweiten von um die 470 Kilometer. Wie die Schwestermodelle hat auch der Genesis modernste Ladetechnik (800 Volt) an Bord, die im besten Fall, also wenn man den passenden Schnelllader (350 kW) gefunden hat, zumindest theoretisch ein Aufladen von 10 auf 80 Prozent der Kapazität in 18 Minuten erlaubt.

Bild: Genesis