Von Gemmingen ist gelernter Landwirt, hat seinen Beruf aber an den Nagel gehängt und fährt nur noch Auto. Denn er will ins Guinessbuch der Rekorde, „aber die wollen Geld dafür, und das muss ich mir noch überlegen“, sagt der Schwabe trotzig. Trotz ist eh eines der treibenden Motive für von Gemmingen, nur noch elektrisch zu fahren. „Ein Mitbewohner in meiner früheren Freiburger Wohnung wollte partout nicht, dass ich ein dickeres Kabel in der Tiefgarage verlege, um mir dort eine Ladestation einzubauen“, sagt er. Tesla oder WG? Von Gemmingen entschied sich für das Auto und zog aus. Um so eine Laufleistung überhaupt zu erreichen, scheut der Privatier keine Mühen. „Ich war mit dem Tesla in Portugal, in die andere Richtung bis Sofia und mehrmals am Nordkap“, sagt er.