Tesla rät seinen Kunden, den Akku nur bei Bedarf – etwa vor einer längeren Urlaubsfahrt – zu 100 Prozent voll zu laden, im Alltag die Ladung zwischen 15 und 90 Prozent zu halten. Ein Tipp, der übrigens auch für Ihren Handy- oder Laptop-Akku gilt. Schade nur, dass man bei den Kleingeräten die Ladetiefe meist nicht so bequem per App einstellen kann wie bei einem E-Auto. „Wir gehen davon aus, dass eine halbwegs vernünftig behandelte Zelle mehr als eine Million Kilometer Laufleistung unterstützen kann“, sagt RWTH-Forscher Sauer. Wahrscheinlich lässt sich das in der Praxis nicht erreichen, denn die meisten Menschen bräuchten mehrere Jahrzehnte, um eine Million Kilometer zu fahren. „Und bis dahin wäre die Batterie dann eben doch aus kalendarischer Alterung tot“, so Sauer.