Helfer für die Sicherheit Fünf Tipps für sicheres Autofahren im Herbst

Für alle Fälle - Praktische Helferlein

Gegen das Beschlagen von Scheiben gehört ein Schwamm oder Tuch ins Auto. Wenig Platz nimmt auch eine Taschenlampe ein und sollte immer an Bord sein. Wer abends eine Panne hat oder abends den Wischwasserbehälter auffüllen muss, weiß die Leuchtkraft etwa in dunklen Motorräumen zu schätzen. Und natürlich können im Herbst so langsam wieder Eiskratzer, Handbesen und eine warme Decke zurück an Bord. Und in diesem Herbst gehören auch Ersatz Mund-Nase-Masken und eine Flasche Desinfektionsmittel ins Auto.

Bild: Spotpress