Hyundais Edelmarke Genesis GV 60: Jetzt wird's elektrisch

Eine Option wird es zumindest vorerst in Deutschland aber nicht geben: Genesis bietet auf anderen Märkten eine Tür-Entriegelung per Gesichtserkennung à la Mobiltelefon an. Die Kamera dafür würde in der B-Säule platziert. Hierzulande scheitert dies aber wohl am Datenschutz, immerhin müsste die Kamera auch Menschen scannen, die nur mal einen neugierigen Blick in den wohlgestalteten Innenraum werfen wollen.

Bild: Genesis