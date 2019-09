Induktives Laden Strom im Beton

Die Betonspulen können auf oder im Straßenbelag verlegt werden. Die Ladeverluste lägen bei rund drei Prozent, also sogar etwas niedriger als bei kabelgebundenen Ladesäulen, sagt Esguerra. Besonders für die Haltestellen von Elektro-Bussen oder Fabrik- und Lagerhallen (für elektrische Gabelstapler und Lkw) bietet sich das kontaktlose Laden an. Im Vergleich zu anderen Ladesystemen für Bus-Haltestellen sei das Magment-System konkurrenzlos billig, so Esguerra. „Busse brauchen wegen ihres Gewichts und des großen Luftwiderstands ein Vielfaches der Energie eines Elektro-PKW“, so Esguerra, „Schnellladen mit weniger als 150 KW ergibt daher nicht viel Sinn.“ Die Stadt Taufkirchen, südlich von München, habe die verfügbaren Systeme durchkalkuliert und dabei ermittelt, dass das Magment-System mit dem Magnet-Beton nur rund halb so teuer wie die technische Alternative sei, das Laden von oben mit einem Stromabnehmer auf dem Dach der Busse.