Ist das E-Auto ein Rückschritt? So verteidigen die Autoren ihre umstrittene Studie zur Klimabilanz von E-Autos

6. Muss man nicht berücksichtigen, dass die Hersteller versuchen, ihre E-Autos mit grünem Strom zu produzieren?

Rechnungen derart, dass E-Auto-Hersteller ausschließlich grünen Strom nutzen, sind problematisch. Es gibt in Europa einen Markt für grünen Strom, den man dort separat kaufen kann. Nur wird dieser Strom dann anderen Verwendungen entzogen, die auf fossilen Strom ausweichen müssen. Diese Verdrängung muss man berücksichtigen, wenn man die marginale Energiequelle berechnen will. Wir haben unsere Rechnungen deswegen auf den durchschnittlichen deutschen Energiemix konzentriert. Wir vermuten allerdings, dass der Versuch, große Teile des Verkehrs gleichzeitig mit der Abschaffung der restlichen Kernkraftwerke zu elektrifizieren, wiederum die Kohle in einer Übergangszeit zur marginalen Energiequelle in Deutschland machen wird. Das würde die CO2-Bilanz vollends verhageln. Daran ändert die Behauptung der Hersteller, sie würden mit grünem Strom produzieren, nichts. Auch ohne diesen Effekt, also wenn wir nur mit dem deutschen Strommix rechnen und den Minimalwert für den CO2-Ausstoß bei Batterieproduktion ansetzen, zeigt sich beim Elektroauto ein etwas höherer Wert für den CO2-Ausstoß als beim Dieselauto. Es gibt das Argument, den Strom für die E-Autos könne man selbst erzeugen, ohne über das Netz zu gehen, um damit sicherzustellen, dass beim Verbrauch kein CO2-Ausstoß entsteht. Auch hier stellt sich allerdings die Frage, was die Gesellschaft gewonnen hat, wenn der selbst erzeugte grüne Strom nicht dem Netz zur Verfügung gestellt wird.