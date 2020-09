Katastrophenschutz Die Roboter-Feuerwehr rückt aus

Noch ist der neue Leitwagen vor allem ein rollendes Labor, doch schon bald soll er auch in Realeinsätzen genutzt werden. Daher wird er fest auf einer der Dortmunder Innenstadtwachen stationiert und kann bei Bedarf vom Einsatzleiter angefordert werden. „So sammeln wir wertvolle Erfahrungen, die wir an die Forscher und Entwickler unter anderem an den Hochschulen weitergeben können“, sagt Dirk Aschenbrenner. Er ist Chef der Dortmunder Feuerwehr und zugleich Projektkoordinator beim DRZ. „Noch beschreiten wir damit Neuland“, so der Experte, „aber in ein paar Jahren werden spezialisierte Robotikeinheiten bei Feuerwehren so üblich sein, wie heute schon die Spezialisten für Chemieeinsätze oder schwere Bauunfälle.“



