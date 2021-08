KI-Analyse von Jobanzeigen Wie der Tesla-Effekt den deutschen Auto-Arbeitsmarkt verändert

Auffällig ist, wie schnell sich der Fachkräftebedarf in der Automobilindustrie vom heftigen Einbruch durch die Coronakrise erholt hat. Mit den ersten Lockdowns Anfang 2020 brach die Automobilproduktion in Deutschland innerhalb kürzester Zeit um über 24 Prozent ein. Textkernel hat die Inlandsproduktion von Autos in Deutschland mit der Anzahl der in der Automobilbranche ausgeschriebenen Jobs verglichen. „Deutlich zu erkennen ist die starke Abnahme der Jobangebote im ersten Quartal 2020. Die Vermutung liegt nahe, dass in diesem Zeitraum nur noch unbedingt notwendige Positionen extern ausgeschrieben wurden“, erläutert Knichel. Ebenso rasant stieg die Zahl der Stellenangebote jedoch nach den Betriebsferien im Juli und August 2020 wieder an. Nachdem es im Mai 2020 nur noch knapp 600 Stellenangebote in der gesamten Autobranche gab (Werkstudenten und Praktika hat Textkernel nicht gezählt), waren es ein Jahr später schon wieder mehr als 2000 sozialversicherungspflichtige Jobs, für die neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht wurden.