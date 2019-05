Klimabilanz von Diesel und Elektromotoren Die fünf wichtigsten Kritikpunkte an der Sinn-Studie

Burger wundert sich: „Warum zwei Mal von hinten durch die Brust ins Auge, wenn dabei ein um den Faktor 2 bis 3 falsches Ergebnis herauskommt? Das hätte man auch einfach empirisch rechnen können. „ Und zwar so: Wenn wirklich alle 46 Millionen PKW in Deutschland E-Autos wären, was noch Jahrzehnte dauern würde, dann entspräche dies einem zusätzlichen Strombedarf von rund 100 Terawattstunden pro Jahr, nicht von 200. Das ergibt sich ganz einfach aus dem Durchschnittsverbrauch aller E-Autos (17,5 KWh laut KBA) und den 631 Milliarden jährlich gefahrenen Kilometern. Also 17,5 Kilowattstunden mal 631.000.000.000 gleich rund 105 TWh. Die Hälfte davon, 50 TWh pro Jahr, wäre übrigens schon da – sie wird exportiert. Hauptsächlich Braunkohlestrom nach Holland und Italien.