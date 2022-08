MAN, Traton, Daimler Truck Reicht der Treibstoff? Batterie-LKW haben die Nase vorn

Doch bevor solche Fahrzeuge serienreif sind, muss ausreichend Wasserstoff vorhanden sein. In Deutschland ist Wasserstoff aus Grünstrom Mangelware und wird Experten zufolge wohl auch künftig nicht in größerem Umfang produziert werden können. Die Bundesregierung setzt vor allem auf Importe. Lobbyist Cornelis verweist auf den hohen Bedarf in der Industrie, etwa in Stahlhütten oder in der Chemieindustrie. „Ich sage nicht, dass es keine Zukunft für Wasserstoff im Lkw-Verkehr gibt, aber so, wie es jetzt aussieht, liegen die Batterie-Lastwagen vorne.“



Lesen Sie auch: Zwei Deutsche haben die härtesten Jobs in der US-Autobranche