Mercedes-Benz Mit der autonomen S-Klasse unterwegs in Los Angeles

Los Angeles und Stau, das gehört zusammen. Selbst im Jahr 2021 mit seinen Pandemiebeschränkungen verbrachten seine Pendler im Schnitt 62 Stunden im Stopp und Go, hat der Verkehrsdienstleister Inrix ermittelt. In Chicago und New York ist es zwar mit 104 beziehungsweise 102 Stunden noch schlimmer. Dafür hält Los Angeles aber den landesweiten Rekord für die am schlimmsten verstopfte Autobahn.