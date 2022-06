Mercedes-Benz Sprinter 4x4 Tourer Der Kraxel-Koloss im Test

Attraktiv ist der in Hochglanzschwarz gerahmte und von chromumrandeten Belüftungsdüsen flankierte 10,25-Zoll-MBUX-Touchscreen. Die Infotainmentlösung gefällt mit schön animierter Grafikoberfläche, zudem arbeitet das System rechenstark und reaktionsschnell. Besonders gewinnend ist die Navigation mit ihrer detaillierten Kartengrafik und Echzeit-Verkehrsinformationen.

Zwar findet man sich in der Menüwelt leicht zurecht, doch per Sprachbefehl kommt man schneller ans Ziel. Ein Tastendruck am Lenkrad oder ein „Hey Mercedes“ reichen, um die Assistentin zu wecken und ihr einen Wunsch – etwa einen neuen Radiosender oder die Navi-Adresse – anzuvertrauen. Statt einer nervigen „Wie-bitte-nicht-verstanden“-Reaktion folgte stets die schlichte und schnelle Umsetzung. Das ist in der Welt der Voice-Command-Systeme längst keine Selbstverständlichkeit.

Bild: SP-X Mario Hommen