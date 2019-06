Mini-Elektroauto Der Honda e ist futuristisch und retro zugleich

Im Gegensatz zum technisch hochmodernen Ambiente steht das Gesamtdesign des Fahrzeugs. Außen erinnert es vor allem dank der freundlich blickenden Rundscheinwerfer an den ersten Honda Civic, was von den Designern auch bewusst so gewollt ist. Der Honda e wird in der Serienausstattung in zwei Ausstattungsversionen angeboten. In der Basis steht das Fahrzeug auf 16-, in der höheren Variante auf 17-Zoll-Breiträdern, was ihn zusammen mit den kurzen Überhängen, die ein E-Auto ja ermöglicht, satt und standfest auf der Straße stehen lässt.

Bild: Honda