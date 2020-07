Mobilität Experten: 2020 womöglich Wendepunkt für Elektroautos in Europa

In den USA und dem für Elektroantriebe besonders wichtigen chinesischen Markt sah es in der Coronakrise hingegen weniger gut aus. Im zweiten Quartal sanken die Neuzulassungen von E-Fahrzeugen in China um 22 Prozent, in den USA um 33 Prozent. In beiden Regionen stiegen die Zulassungen von Hybridfahrzeugen im Juni aber bereits an. Es sei zudem damit zu rechnen, dass zusätzliche Förderprogramme die Nachfrage erhöhen dürften.